الصين تدعم موقف روسيا بشأن سوريا في مجموعة العشرين

حذرت الصين اليوم الخميس من أن التدخل العسكري في سوريا سيضر بالاقتصاد العالمي ويرفع أسعار النفط وجددت الدعوة إلى حل سلمي للصراع داعمة مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاقناع الرئيس الامريكي باراك أوباما بالتخلي عن شن ضربات جوية ضد سوريا بحسب ما أفادت “رويترز”.

ويمكن للانقسامات بشأن سوريا ان تخيم على قمة دول مجموعة العشرين المتقدمة والنامية التي تبدأ اليوم الخميس في مدينة سان بطرسبرج الروسية وتستمر يومين والتي يريد خلالها زعماء العالم تشكيل جبهة موحدة فيما يتعلق بالنمو والتجارة والشفافية المصرفية ومكافحة التهرب الضريبي.

وتمثل مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم وهي مختلفة حول عدد من القضايا منها الاضطرابات في الاسواق الناشئة وقرار سحب التحفيز النقدي الأمريكي الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

لكن ما من خلاف أوسع من الخلاف الامريكي الروسي بشأن التدخل العسكري المحتمل في سوريا لمعاقبة الرئيس بشار الاسد على هجوم كيماوي مزعوم وقع في 21 اغسطس اب وقتل المئات.

وخلال قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في يونيو حزيران كان الرئيس الروسي يقف منعزلا فيما يتعلق بالقضية السورية اما اليوم في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في سان بطرسبرج العاصمة الامبريالية السابقة لروسيا فسيجد الصين داعما له.

وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين “سيكون للعمل العسكري تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وبخاصة على سعر النفط – سيتسبب في ارتفاع سعر النفط.”

وفي بكين قال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية ان لجوء اي جانب للحرب الكيماوية غير مقبول لكنه اكد على ان اللجوء الى تحركات عسكرية منفردة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وسيزيد الصراع تعقيدا.

ومثلما فعلت موسكو وهي من أكبر موردي السلاح لسوريا استخدمت بكين من قبل حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن التابع للامم المتحدة. ومن غير المرجح ان ينال أوباما موافقة مجلس الامن على القيام بعمل عسكري ضد سوريا لكنه يسعى للحصول على موافقة الكونجرس على ذلك.

ودعمت فرنسا موقف أوباما بسبب الهجوم الكيماوي المزعوم الذي تلقي واشنطن مسؤوليته على قوات الحكومة السورية بينما ترى موسكو ان مقاتلي المعارضة الذين يسعون للاطاحة بالاسد قد يكونون وراءه.