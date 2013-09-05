رسالة من بابا الفاتيكان لـ«بوتين» للتوصل لحل سلمي لتجنب مجزرة في سوريا

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس بعث برسالة، الخميس، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا فيها إلى تحرك أعضاء مجموعة العشرين الذين يعقدون قمة في سان بطرسبورج من أجل البحث عن حل سلمي «يجنب حدوث مجزرة» في سوريا . وفي رسالته التي وجهها إلى «بوتين» بصفته رئيس مجموعة العشرين، تحدث البابا عن التباينات الاقتصادية والاجتماعية العالمية ودان «المجازر عديمة الجدوى» في الشرق الأوسط، ووجه نداء يعارض فيه أي حل عسكري، كما قال المتحدث باسمه الأب فيديريكو لومباردي . وقال البابا في رسالته «إلى القادة الموجودين، إلى كل واحد منهم، أوجه نداء من أعماق القلب حتى يساعدوا على إيجاد طرق لتجاوز المواقف الخلافية ويتخلوا عن الاستمرار غير المجدي في حل عسكري». وأضاف البابا في رسالته «يجب ان يكون هناك التزام متجدد من أجل البحث بشجاعة واصرار عن حل سلمي عبر الحوار والتفاوض بين الأطراف، تدعمه المجموعة الدولية بالإجماع».

شبكةعيونالإخبارية

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