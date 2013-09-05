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حزب الدستور يدين بقوة محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية

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حزب الدستور يدين بقوة محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية حزب الدستور يدين بقوة محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية

كتب : أ ش أ منذ 40 دقيقة

أدان حزب الدستور "بكل قوة" محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، صباح اليوم، وهو في طريقه لمقر عمله ما أدى لإصابة عدد من أفراد حراسته والعديد من المواطنين الأبرياء.

وأكد الحزب أن هذه العملية الإرهابية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا في أعمال العنف والإرهاب المسلح التي تسود على مدى الأسابيع الماضية، ما يستوجب تماسك المصريين ووحدتهم والتفافهم حول الجهود الحالية لتنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في 3 يوليو 2013، ملتزمين السلمية واحترام دولة القانون.

وقال "الدستور" إنه إذ يكرر تأكيده الصارم على موقفه المبدئي الرافض تماما لاستخدام العنف، فإنه يدعو جميع القوى السياسية إلى إعلان موقفها الواضح الرافض لاستخدام العنف أو التحريض عليه.

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