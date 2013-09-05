سكان موقع محاولة اغتيال وزير الداخلية يروون لـ"لوطن" لحظات الانفجار

كتب : أروا الشوربجي منذ 37 دقيقة

قالت يمني مجدي، إحدى السكان المقيمين قرب موقع انفجار العبوة الناسفة في موكب وزير الداخلية، صباح اليوم، في شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر إنها سمعت دويا شديدا أعقبته أصوات صراخ، واستكملت يمني، لـ"الوطن" أنها رأت سيارة تسير عكس الاتجاه مسرعة، وأن الأمن المركزي أغلق الشارع المؤدي إلى مكان وقوع الانفجار، كما أطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المارة وإبعادهم حفاظا على سلامتهم، إلى جانب وجود العديد من الإصابات بين المارة في الشارع.

وكان خالد سيد، الذي يسكن علي بعد شارعين من منطقة الحادث، ذهب إلى هناك فور سماعه صوت التفجير الشديد، وقبل قيام قوات الشرطة بغلق الشارع، حيث رأى العديد من الجثث التي تناثرت أشلاؤها على جوانب الشارع، وعدد من أمناء الشرطة المصابين بإصابات متفرقة وتغطي وجوههم وأجسادهم الدماء، وأشار خالد أنه وجد الكثير من السيارات التي تكسرت وتهشمت واجهة العمارة المقابلة لمكان الانفجار.

ووصفت كاميليا حسين أن الانفجار كان كبيرا جدا، حيث إنها سمعت أصوات الانفجار وهي تسكن في الحي العاشر بمدينة نصر، الذي يبعد عن الشارع بنحو نصف الساعة، كما أنه كان له صدى كبير ومكتوم.