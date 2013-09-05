التمر مفيد للحامل والجنين.. ويساعد على تسهيل عملية الولادة

أكد الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، أن للتمر أهمية كبرى فى توفير عدد من الفيتامينات الضرورية للمرأة الحامل، مشيرا على أنه مصدر غنى بالطاقة يمد المرأة الحامل بالعديد من العناصر الغذائية، ويعمل على ضبط ضغط الدم وهو سريع الامتصاص على المعدة، ولا يسبب أى مشاكل محتملة على الجنين.

وأوضح يواقيم أن التمر يقوى عضلات الرحم مما يساعد على الولادة بشكل صحى وسليم ويقلل من المخاطر المحتمل أن تتعرض لها المرأة الحامل من وجع وآلام الولادة، مؤكدا أنه يقلل من كمية النزيف التى قد تتعرض لها المرأة أثناء الولادة، قائلا: "فالتمر يحتوى على الحديد وسكر الفركتوز بجانب احتوائه على البروتينات التى تساعد الجسم فى الحصول على الكمية المناسبة من الطاقة له.

> وقال يواقيم إن المداومة على تناول التمر يسفر على ولادة طفل سليم ذهنيا وبدنيا، مما يساهم فى علاج التشوهات المحتمل أن يتعرض لها الجنين أثناء الحمل.

> وأشار يواقيم إلى أن التمرة الواحدة تحتوى على نسب من الكربوهيدرات والماء والأملاح المعدنية والألياف وكميات من فيتامينات أ - ب1 - ب2 - ج، ومن البروتين والسكر والزيت والكلس والحديد والفوسفور والكبريت والبوتاس والكلورين والنحاس والكالسيوم، لذا هو مصدر غنى بالطاقة يساعد الأم فى الحصول على ما تحتاجه من الغذاء اللازم لسلامة حملها وخصوصا إذا ما تم إضافته للبن.