الغندور: نحرص على تقديم الدعم لليمن فى المجالين الصحى والتنموى

أكد الدكتور إلهامى الغندور رئيس صندوق التنمية والصحة العالمية، على حرص الصندوق على تقديم الدعم لليمن فى المجالين الصحى والتنموى، وأن هناك رغبة بإنشاء مكتب باليمن للبدء فى تنفيذ برامجه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء أبوبكر عبد الله القربى وزير الخارجية اليمنى اليوم بصنعاء مع الدكتور الهامى الغندور رئيس صندوق التنمية والصحة العالمية والوفد المرافق له الذى يزور اليمن حاليا.

وأكد الوزير القربى أهمية تسهيل عمل الصندوق وتمكينه من القيام بأنشطته الصحية والتنموية فى اليمن لاسيما وأنه يضطلع بأنشطة ذات أهمية كبيرة لليمن خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها.