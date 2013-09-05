إغلاق 400 فـرع لشـركــات حجــاج الداخـل

استجابت وزارة الحج لمطالب شركات حجاج الداخل بتقليص فروعها الزائدة هذا العام بعد قرار تخفيض حجاج الداخل، حيث اعلنت امس عن سماحها لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بإيقاف تشغيل المكاتب الفرعية التي تزيد على حاجة شركات الحج وذلك نظرا لظروف تخفيض اعداد حجاج الداخل الى 50% بهدف الحد من تكاليف تشغيل المكاتب لشركات الحج.

> وبينت الوزارة انها ستبدأ اليوم الخميس في استقبال طلبات الاغلاق المؤقت للفروع الزائدة وذلك وفقا لعدد من الضوابط اهمها ان لا يشمل الاغلاق المؤقت للمكاتب الرئيسية للمنشآت حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى الثالث عشر من شهر ذي القعدة 1434هــ، مبينة ان ايقاف المكاتب الفرعية لن يترتب عليه أي اثر في معيار الفروع عند تقييم اداء المنشأة في المواسم القادمة.

> وتوقع عدد من ملاك شركات حجاج الداخل ان يصل عدد الفروع التي سيتم اغلاقها هذا العام نحو 400 فرع في مدن ومحافظات المملكة وستكتفي نحو 204 شركات عاملة في حجاج الداخل بالاعتماد على فرعها الرئيسي للحصول على اعداد الحجاج المخصصة لهم من قبل الوزارة والتي يصل عددهم الى 115 ألف حاج لهذا العام بعد تخفيض النسبة لحجاج الداخل.