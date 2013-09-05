بحث الخدمات لــ 5600 حاج من الأردن

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)
بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج الدول العربية المطوف فيصل نوح مع رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الرعود الخدمات التي ستقدمها المؤسسة للحجاج الأردنيين خلال حج هذا العام، والبالغ عددهم 5600 حاج، وذلك بمكتب رئيس مجلس الإدارة بمقر المؤسسة بحي أم الجود بمكة المكرمة.وأشاد رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة الأردنية بما توليه المملكة العربية السعودية من عناية بحجاج بيت الله الحرام وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم في كل عام ليؤدوا فريضة الحج في يسر واطمئنان.وقال الدكتور الرعود إنه تم بحث الخدمات المقدمة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية والاطلاع على التعليمات المستجدة الصادرة من الجهات المعنية والهادفة إلى تحقيق المزيد من الراحة واليسر لوفود الرحمن.من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف فيصل نوح أنه تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات الخاصة بحجاج المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد تكميليا لما تم بحثه خلال الفترة الماضية وأن أبرز ما تم بحثه هو تهيئة الحاج لتأدية مناسك الحج من خلال التوعية في عملية التفويج إلى جسر الجمرات أو المسجد الحرام.