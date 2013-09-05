أهالي «السبهاني» يبحثون عن «الوجه الحسن»

شوارع الحي تحولت ترابية والحفريات تعيق التنمية

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

طالب أهالي حي السبهاني بمكة المكرمة المسؤولين بالانتباه إلى شوارع الحي وإعادتها لسيرتها الأولى بعد أن ظهرت العشوائية فيها وفقدت خصائصها التنظيمية بلا سفلتة وسيطرت عليها الأتربة، ما جعل المرور فيها صعباً للغاية، جراء الحفر المتناثرة عليها، الشيء الذي أثار حنق الأهالي وأدخل عدم الرضا في نفوسهم.وأكد أهالي الحي تضجرهم من استمرار تصاعد الغبار والأتربة مع مرور السيارات، الأمر الذي يتسبب في تفشي الكثير من الأمراض عند الصغار والكبار، مما يجعل أهالي الحي يطلبون من الجهات ذات العلاقة في أمانة العاصمة المقدسة النظر في إعادة تأهيل الحي من جديد، حيث قال ناصر الشنبري: إن الشوارع الرئيسية للحي لم يعد يستفاد منها بسبب زوال الطبقة الاسفلتية منها، وعدم متابعة أحوالها بالشكل المطلوب، كما أنه لم تتم إنارتها بالرغم من أن الحي يعتبر أحد أهم وأشهر الأحياء في مكة وأميزها موقعاً، وكان يجب الاهتمام به ووضع موقعه بعين الاعتبار، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد الحل السريع لهذه الشوارع وإعادة تأهيلها من حيث السفلتة التي أصبحت ضرورية مع تجديد الإنارة.من جانبه طالب فيصل القثامي بمتابعة دؤوبة لشوارع الحي، وقال: شوارع أغلب الأحياء تعيش في إهمال كبير، إذ تقتصر الصيانة والمتابعة على الشوارع الكبرى والرئيسة في مكة المكرمة، بينما يتسبب غياب صيانة الأسفلت في تحول الحي جراء العوامل البيئية إلى منطقة عشوائية من غير معالم جمالية، مؤكداً أن شوارع الحي بعد أن تحولت إلى ترابية تنشر الغبار في كل أنحائه، ما يسبب انتشار أمراض الربو والحساسية وهذا أمر يشكل خطراً على صحة الإنسان بشكل دائم.خالد العصيمي قال: إن الحي يحتاج إلى إعادة النظر في التطوير والسفلتة وكذلك تركيب العديد من أعمدة الإنارة، خاصة في الشوارع الداخلية وتخصيص مواقع لتكون حدائق يتنفس عبرها الأهالي ويرفهون عن أطفالهم، وزاد: الحى محاصر بأعمال الحفريات لقيام بعض المشاريع، وينعكس ذلك على عمل الشركات المنفذة لصيانة الشوارع وإعادة إنارتها، داعياً أمانة العاصمة المقدسة إلى مراقبة تنفيذ تلك المشاريع الحيوية والحرص على الاستدامة وأن تكون ذات جودة عالية حتى لا تكون هناك حاجة إلى إعادة المشروع من جديد، معتبراً أن الجودة هي أساس أي عمل، لذلك تقدم بشكوى رسمية لأمانة العاصمة المقدسة بطلب السفلتة وإعادة تأهيل شوارع الحي ووقف زحف العشوائية التي تمددت كثيراً وطال أمد انتظار إزالتها ليظهر الوجه الحسن للحي ويدرج ضمن قائمة الأحياء المميزة في مكة قريباً.من جانبه أرجع مصدر ببلدية الشوقية الفرعية وهي الجهة الرسمية المخولة بمتابعة حي السبهاني سبب تحول الشوارع في الحي إلى ترابية إلى كثرة شق الشوارع لتنفيذ المشاريع من قبل بعض الشركات التي تهمل جانب الترميم بشكل صحيح وفي بعض الأحيان لا تعيد الترميم نهائيا، ثم يعود اللوم على الأمانة وعلى البلديات الفرعية، بالرغم من أن المتسبب في ذلك ليس هي وإنما جهات أخرى لا تمت لها بصلة مطلقا.