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برلماني سوري: الكونجرس الأمريكي سيرفض ضرب سوريا عسكريًا

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برلماني سوري: الكونجرس الأمريكي سيرفض ضرب سوريا عسكريًا برلماني سوري: الكونجرس الأمريكي سيرفض ضرب سوريا عسكريًا

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

أعرب عضو مجلس الشعب السوري، زهير غنوم، عن اعتقاده بأن الكونجرس الأمريكي، لن يصوت لصالح شن هجمة عسكرية ضد سوريا، موضحا أن الكونجرس سيخضع لإرادة الشعب الأمريكي، والذي لا يفضل خوض بلاده لحرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال غنوم إن "قمة مجموعة العشرين، التي بدأت فعاليتها، الخميس، في مدينة سان بطرسبرج الروسية، قد تشهد بحث عدة قضايا في منطقة الشرق الأوسط، أهمها الأزمة السورية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن حضور المبعوث الأممي والعربي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، يؤكد أن الأزمة السورية ستطغى على فعاليات القمة.

وألمح غنوم إلى أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على شن هجمة عسكرية ضد سوريا، لا تعني أن الكونجرس قد وافق بكامله على ذلك الأمر، لافتا إلى أن الكونجرس لن يصوت لصالح الإجراء العسكري، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 60 % من الأمريكيين، يناهضون فكرة شن حرب ضد سوريا.

ورفض غنوم، المزاعم التي أشارت إلى رفض السلطات الحكومية السورية تحديد الجهة التي استخدمت الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشددا على أن بلاده ليس لديها أدنى مشكلة في ذلك الأمر، فالحكومة السورية طلبت منذ 5 أشهر قدوم لجنة أممية، للتحقيق في حادثة الهجوم بالكيماوي في خان العسل، خلال شهر مارس الماضي، وتحديد المسؤول عن ذلك الهجوم، إلا أن الأمم المتحدة ماطلت فيما يتعلق بذلك الحادث.

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