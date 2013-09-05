أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحتراق مخزن للمخلفات بمستشفى منشأة سلطان بالمنوفية

Google+ Print
إحتراق مخزن للمخلفات بمستشفى منشأة سلطان بالمنوفية إحتراق مخزن للمخلفات بمستشفى منشأة سلطان بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على حريق نشب بإحدى غرف مستشفى منشأة سلطان بمركز منوف دون وقوع إصابات بشرية ، وإنحصرت التلفيات فى مكونات الغرفة و رجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف ، يفيد ببلاغ من فنى صيانة المستشفى بوجود حريق بغرفة ملحقة بالمستشفى بها مجموعة من المخافات والاخشاب والاثاث القديم على مساحة 50 متر بمدخل المستشفى.

وعلى الفور توجه رجال الاطفاء واستطاعوا السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية ، وبالانتقال والفحص رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة وإنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا