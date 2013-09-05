إحتراق مخزن للمخلفات بمستشفى منشأة سلطان بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على حريق نشب بإحدى غرف مستشفى منشأة سلطان بمركز منوف دون وقوع إصابات بشرية ، وإنحصرت التلفيات فى مكونات الغرفة و رجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف ، يفيد ببلاغ من فنى صيانة المستشفى بوجود حريق بغرفة ملحقة بالمستشفى بها مجموعة من المخافات والاخشاب والاثاث القديم على مساحة 50 متر بمدخل المستشفى.

وعلى الفور توجه رجال الاطفاء واستطاعوا السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية ، وبالانتقال والفحص رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة وإنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق .