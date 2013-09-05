خالد يوسف: هناك اتفاق مبدئي على اختيار سامح عاشور رئيسا للجنة "الخمسين"

بقاء مجلس الشورى مرهون بتحديد اختصاصاته

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى الخميس 05-09-2013 13:22

أكد المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين، أنه هناك ميلا لاختيار سامح عاشور، رئيسا للجنة الخمسين.

وأشار يوسف إلى أنه يؤيد فكرة إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور، قائلًا "أنا رجل ناصري ولكني ضد نسبة العمال والفلاحين، لأنها لم تمكنهم من الحصول على حقوقهم، والآن يتم استغلالهم، وتستخدم النسبة كشعار فقط دون مدلول حقيقي".

وأضاف، خلال استخراجه لكارنيه عضوية لجنة الخمسين، أن بقاء مجلس الشورى مرهون بتحديد اختصاصاته. وعن مواد الهوية قال يوسف: "هناك توافق على المادة الثانية من الدستور، واتصور أنها كافية ومحددة للهوية، أما المادة 219 فهي تكرس للدولة الدينية ولذلك أنا أرفضها".

وأكد يوسف أنه لابد أن يكون عنوان الدستور هو أهداف الثورة، التي خرج من أجلها الملايين، وهي العيش والحرية والكرامة الإنسانية، متسائلا: "ما المانع أن يكون هناك دستور جديد يقوم على هذا الأساس، وأن يتم تحويل شعارات الثورة إلى نصوص ملزمة فى الدستور، فلا اتصور ألا تكون هناك نصوص واضحة عن العدالة الانتقالية".