عادل إمام يغلق هاتفه بعد نشر "الإخوان" لأرقامه علي "الفيس بوك"

كتب : وفاء بكر الخميس 05-09-2013 13:24

اضطر الزعيم، عادل إمام، إلى إغلاق هاتفه المحمول، بعدما قامت عناصر من اللجان الإلكترونيه للإخوان، بنشر رقم هاتفه المحمول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار "اشتموا هذا العميل الكافر".

وعلق الزعيم لـ"الوطن"، ضاحكا، بالقول: "الأمر لله، اضطررت إلى إغلاق هذا الرقم، ولكن ليس بسبب الملايين الذين عرفوا الرقم، بل بسبب تلك العشرات الإخوانية التي تتلفظ طوال الوقت بألفاظ لا يمكن لأذني تحملها، وأعلم أنها محاوله فاشله لتشويهنا كفنانين".

من ناحية أخرى، تواجد إمام، في الفترة الماضية، بالساحل الشمالي، برفقة أبنائه وأحفاده، لقضاء الإجازه الصيفية.