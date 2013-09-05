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بالصور| الممثلة الإيطالية ساندرا سيكاريلي تتألق مع نجوم L'Intrepido في مهرجان فينيسيا

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بالصور| الممثلة الإيطالية ساندرا سيكاريلي تتألق مع نجوم L'Intrepido في مهرجان فينيسيا بالصور| الممثلة الإيطالية ساندرا سيكاريلي تتألق مع نجوم L'Intrepido في مهرجان فينيسيا

كتب : إنجي رأفت منذ 56 دقيقة

حضرت الممثلة الإيطالية ساندرا سيكاريلي العرض الأول لفيلمها الإيطالي الجديد L'Intrepido في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته السبعين.

وتألقت سيكاريلي على السجادة الحمراء مع الممثلين المشاركين في بطولة الفيلم، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا، مصنوع من الستان، ورفعت شعرها للأعلى ووضعت مكياج خفيفا وبسيطا وأمسكت بحقيبة يد سوداء صغيرة.

وظهر معها على السجادة الحمراء الممثل الكوميدي جابرييل ريندينا وهو يرتدي بدلة سوداء وقميص أبيض، وبجانبه الممثل أنطونيو ألبانيس الذي ظهرعلى السجادة الحمراء وهو يحيي الجمهور والمصورين.

الفيلم من إخراج المخرج جياني أميليو، ويشاركهم في بطولته الممثل توني سانتاجاتا والممثلة ليفيا روسي.

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