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بالصور| جينيفر لوبيز تلفت الانتباه في تصفيات الموسم الـ 13 من "أمريكان أيدول"

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بالصور| جينيفر لوبيز تلفت الانتباه في تصفيات الموسم الـ 13 من "أمريكان أيدول" بالصور| جينيفر لوبيز تلفت الانتباه في تصفيات الموسم الـ 13 من "أمريكان أيدول"

كتب : إنجي رأفت منذ 29 دقيقة

جذبت المغنية جينيفر لوبيز الانتباه أثناء توجهها لحضور تصفيات الموسم الـ 13 من من برنامج المواهب "أمريكان أيدول" كعضو من أعضاء لجنة التحكيم مع كيث أوربان والممثل هاري كونيك.

وارتدت لوبيز فستانا أزرق، طويل و ضيق، و أضافت للفستان الحلي الذهبية ووضعت ملمع شفاة أحمر اللون وارتدت نظارة شمسية زرقاء.

ورفعت لوبيز شعرها بالكامل للأعلى وأمسكت بحقيبة يد كبيرة بيضاء اللون.

وظهر الممثل هاري كونيك وهو يرتدي تيشيرت وبنطلون و جاكيت أسود، و خرج معه من السيارة المغني كيث أوربان، وهو يرتدي تيشيرت أسود و جاكيت جلد زيتي اللون.

والجدير بالذكر أن الموسم الـ 13 من برنامج المواهب "أمريكلن أيدول" سيعرض على القنوات الأمريكية في شهر يناير من عام 2014.

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