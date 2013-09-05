أوسكار: مورينيو أعظم مدرب في العالم

يؤمن أوسكار نجم وسط تشيلسي أن مدربه جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق واحدا من أعظم مدربي العالم في الوقت الحالي، مشيرا لسعادته بالعمل معه.

وعاد مورينيو إلى تشيلسي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات في ريال مدريد، ويعتمد على البرازيلي بشكل أساسي في مبارياته.

وقال أوسكار في تصريحات أبرزتها شبكة (سكاي سبورتس): "العمل مع مورينيو شيء عظيم، نعلم جميعا أنه أفضل مدرب في العالم".

وأضاف "يمكنك رؤية ثقته في اللاعبين، وثقته في نفسه وهو ما انطبع سريعا على تشيلسي في خلال الوقت القصير الذي قام بتدريبنا فيه".

وتابع لاعب الوسط "الأمر واضح لنا جميعا، مورينيو مدرب عظيم، ثقته في اللاعبين وفي العمل الذي يقدمه ملحوظ أيضا".

واختتم "أشعر بثقة كبيرة هذا العام، وواثق من التسجيل كثير من الأهداف وطموحي كبير الموسم الجاري".