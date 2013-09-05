أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أوسكار: مورينيو أعظم مدرب في العالم

Google+ Print
أوسكار: مورينيو أعظم مدرب في العالم أوسكار: مورينيو أعظم مدرب في العالم

يؤمن أوسكار نجم وسط تشيلسي أن مدربه جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق واحدا من أعظم مدربي العالم في الوقت الحالي، مشيرا لسعادته بالعمل معه.

وعاد مورينيو إلى تشيلسي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات في ريال مدريد، ويعتمد على البرازيلي بشكل أساسي في مبارياته.

وقال أوسكار في تصريحات أبرزتها (سكاي سبورتس): "العمل مع مورينيو شيء عظيم، نعلم جميعا أنه أفضل مدرب في العالم".

وأضاف "يمكنك رؤية ثقته في اللاعبين، وثقته في نفسه وهو ما انطبع سريعا على تشيلسي في خلال الوقت القصير الذي قام بتدريبنا فيه".

وتابع لاعب الوسط "الأمر واضح لنا جميعا، مورينيو مدرب عظيم، ثقته في اللاعبين وفي العمل الذي يقدمه ملحوظ أيضا".

واختتم "أشعر بثقة كبيرة هذا العام، وواثق من التسجيل كثير من الأهداف وطموحي كبير الموسم الجاري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه