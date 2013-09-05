سلطة الروبيان والخيار الصحية

المقادير:

-حبة من الخيار

-ملعقتان صغيرتان من ملح البحر

-4 قبضات من أوراق السبانخ

-3 ملاعق صغيرة من زيت السمسم

-كيس (280 غراماً) من الروبيان المجلّد

للتتبيلة:

-فص من الثوم مقشر ومفروم

-نصف حبة صغيرة من الحر الأحمر، منزوعة البذور ومفرومة ناعماً

-ملعقة صغيرة من السكر الأسمر

-نصف ملعقة صغيرة من زيت السمسم

-ملعقة كبيرة من صلصة السمك الجاهزة

-4 ملاعق كبيرة من الليمون الحامض

-ملعقة كبيرة من أوراق النعناع المفرومة

-ملعقتان كبيرتان من أوراق الكزبرة المفرومة

طريقة التحضير:

1- تقشّر حبة الخيار، وتقطع إلى شرائح رفيعة للغاية بواسطة القشّارة، توضع في وعاء، وينثر ملح البحر عليها، مع الخلط برفق. وتدع لمدة ساعة جانباً بصورة مائلة، حتى يتمّ استخلاص الماء منها.

2- لإعداد التتبيلة: في وعاء كبير، تمزج كلّ مكوّناتها.

3- تغسل قطع الخيار بسرعة بالماء البارد الجاري، وتجفّف على الورق. ثم، تضاف إلى التتبيلة، مع التحريك برفق.

4 -توزّع أوراق السبانخ على 4 أطباق. ويوزع الخيار المتبّل فوقها، بعد نقله بواسطة الملعقة.

5 -تحمّى المقلاة، يسكب زيت السمسم، وتطهى حبات الروبيان لدقائق حتى تصبح زهرية اللون مخضبة بالبني. تنقل إلى طبق السطة، ويسكب الزيت. يزيّن بالكزبرة، ويقدّم على الفور.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).