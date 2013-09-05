قدّمي كعكة اللوز في عطلة نهاية الأسبوع

المقادير لبسكويت اللوز:

-60 غراماً من السكر

-70 غراماً من صفار البيض

-100 غرام من بياض البيض

-50 غراماً من السكر

-40 غراماً من الدقيق

-40 غراماً من دقيق الذرة

-25 غراماً من بودرة اللوز

المقادير لكريما "البافاريا" بالمشمش:

-9 غرامات من الجيلاتين

-260 ملليلتراً من الحليب

-55 غراماً من السكر

-ملعقة من الفانيليا

-95 غراماً من صفار البيض

-250 غراماً من هريس المشمش

-240 غراماً من الكريما المخفوقة

المقادير لـ "جلي" المشمش:

-ملعقتان من الجيلاتين

-55 غراماً من هريس المشمش

المقادير لـ "بناكوتا" المشمش:

-ملعقة من الجيلاتين

-80 غراماً من الكريما السائلة

-95 غراماً من هريس المشمش

-7 غرامات من عصير الليمون الحامض

-35 غراماً من السكر

طريقة التحضير لبسكويت اللوز:

1-يخفق بياض البيض مع 50 غراماً من السكر، حتى يتشكّل خليط رقيق.

2-يخفق صفار البيض مع 60 غراماً من السكر، حتى يتشكّل خليط متماسك.

3-ثم تخلط المكوّنات الجافة معاً (الدقيق ودقيق الذرة وبودرة اللوز)، ويضاف إليها خليطا بياض البيض وصفار البيض، ويتمّ وضعها في صينية، وتخبز في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

لكريما "البافاريا" بالمشمش:

1- ينقع الجيلاتين في الماء البارد. ويغلى الحليب على النار، بعد إضافة السكر والفانيليا إليه.

2- يخفق صفار البيض مع السكر، حتى يمتزج الخليط جيداً. ثم، يسكب الحليب عبر مصفاة، ويبستر في حرارة 85 درجة مئوية.

3-يوضع الجيلاتين في خليط الحليب والبيض، ثم يضاف هريس المشمش الساخن، مع الخلط جيّداً. ثم، تسكب الكريما المخفوقة.

لـ "جلي" المشمش:

1- ينقع الجيلاتين في الماء البارد، قبل أن يضاف إلى هريس المشمش ويحرّك جيداً، ثم يسخّن قليلاً على النار.

لـ "بناكوتا" المشمش:

1- ينقع الجيلاتين وتسخن الكريما مع هريس المشمش والسكر على النار، ثم يضاف الجيلاتين والعصير. يصب هذا الخليط في قوالب السيليكون، وينتظر حتى يبرد قبل أن يجمد في الثلاجة.

طريقة التقديم:

1- توضع المكوّنات معاً : بسكويت اللوز أولاً، فكريما "البافاريا" و"باناكوتا" المشمش، وأخيراً "جلي" المشمش، وتزيّن حسب الرغبة.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).