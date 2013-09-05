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نقابة المتعطلين عن العمل تصدر بيانا للمطالبة بتمثيلها فى لجنة الخمسين

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نقابة المتعطلين عن العمل تصدر بيانا للمطالبة بتمثيلها فى لجنة الخمسين نقابة المتعطلين عن العمل تصدر بيانا للمطالبة بتمثيلها فى لجنة الخمسين

أصدرت نقابة المتعطلين عن العمل اليوم، بيانا اتهمت فيه وزير القوى العاملة بالتقصير فى وضع ممثل للمتعطلين عن العمل بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وقال أسامة إمبابى سند، نقيب المتعطلين فى ، إنه من المفترض أن لدينا نتاج لثورة يهتم بمشكلة البطالة والمتعطلين، هذه المشكلة التى لم يتم النظر إليها من الأنظمة السابقة، مما أوصلنا إلى هذا الرقم الكبير للبطالة إننا بحاجة إلى عقل تنفيذى وتخطيطى على قدر عالى من الوعى وبُعد النظر حتى يتمكن من استثمار هذه العقول الشابة وتلك الطاقة البشرية، ومصر لديها القدرة، بسواعد أبنائها أن تكون فى مصف الدول العظمى فى أسرع وقت ما إذا تم الاهتمام بالشباب والخريجين وفتح أسواق عمل ودخول استثمارات جديدة والاعتماد التصنيع المحلى ووقف الاستيراد شيئا فشيئا، مما قد يصلنا إلى الاكتفاء الذاتى ثم التصدير، وأن نقابة المتعطلين عن العمل كانت تقف أمام نظام الإخوان وأخونته لمؤسسات الدولة وتهميش مشكلة البطالة، كما كانت تشارك القوى الثورية والشعب المصرى مليونياته وخروجه فى 30 /6 وتلبية دعوة الفريق السيسى وخروج أكثر من 40 مليون مواطن لتفويضه لمواجهة الإرهاب.

كما طالب جمال الدسوقى مسئول النقابة بالدقهلية، أنه لابد من وجود نص دستورى بأحقية صرف بدل بطالة لكل خريج وتكون على أقل تقدير نصف الحد الأدنى من الجور حتى يتمكن الشاب من التعايش إلا أن يجد عملا مناسبا بالقطاع الخاص أو تتمكن الدولة من إلحاقه بالقطاع العام.

وفى نهاية البيان، أشار أسامة إمبابى سند نقيب المتعطلين عن العمل فى مصر، أن النقابة لم تصدر أى بيانات أو تصريحات صحفية الأيام الماضية ولم تعلق على عمل لعلمها بخطورة الأوضاع السياسية الحرجة التى تمر بها البلاد، ولعلمها بمدى ثقل المسئولية الكبيرة التى يتحملها مجلس الوزراء والجيش والشرطة.

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مصر 365

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