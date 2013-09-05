"استقلال الأزهر" تشن هجومًا عنيفًا على القرضاوى

قالت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر إن الشيخ القرضاوى تعدى كل حدود الرأى والعلم فى نقد الأزهر ورموزه، ولم يعد كلامه إلا تحريضا وردحا من قطر.

وردت الحركة، فى بيان لها على الشيخ القرضاوى، مؤكدة أن هذا هو الإمام الأكبر الذى هدد بالاستقالة لو منع القرضاوى من الحضور لمؤتمر بالأزهر وأجلسه بجواره.

وقالت الحركة للقرضاوى، هذا هو الأزهر الذى تعلم فيه الشيخ، وهو أحد أعضاء هيئة كبار علمائه، وهذه هى مصر الذى يدعو الغرب إلى التحرك ضدها بعمل عسكرى، ويحرض أبناءها على الاقتتال.

وتابعت: "انظر إلى نفسك وأنت على عتبة الدنيا، وانظر إلى علماء ملأوا الدنيا علما ونورا أمثال الشيخ الشعراوى والشيخ الغزالى والشيخ عبدالحليم محمود، وقل لنا فى أى الفريقين أنت.