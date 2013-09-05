أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"استقلال الأزهر" تشن هجومًا عنيفًا على القرضاوى

Google+ Print
"استقلال الأزهر" تشن هجومًا عنيفًا على القرضاوى "استقلال الأزهر" تشن هجومًا عنيفًا على القرضاوى

قالت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر إن الشيخ القرضاوى تعدى كل حدود الرأى والعلم فى نقد الأزهر ورموزه، ولم يعد كلامه إلا تحريضا وردحا من قطر.

وردت الحركة، فى بيان لها على الشيخ القرضاوى، مؤكدة أن هذا هو الإمام الأكبر الذى هدد بالاستقالة لو منع القرضاوى من الحضور لمؤتمر بالأزهر وأجلسه بجواره.

وقالت الحركة للقرضاوى، هذا هو الأزهر الذى تعلم فيه الشيخ، وهو أحد أعضاء هيئة كبار علمائه، وهذه هى الذى يدعو الغرب إلى التحرك ضدها بعمل عسكرى، ويحرض أبناءها على الاقتتال.

وتابعت: "انظر إلى نفسك وأنت على عتبة الدنيا، وانظر إلى علماء ملأوا الدنيا علما ونورا أمثال الشيخ الشعراوى والشيخ الغزالى والشيخ عبدالحليم محمود، وقل لنا فى أى الفريقين أنت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"