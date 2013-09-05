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"البيطريين" تخاطب "الزراعة" للضغط على "المالية" لتمويل الكادر

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"البيطريين" تخاطب "الزراعة" للضغط على "المالية" لتمويل الكادر "البيطريين" تخاطب "الزراعة" للضغط على "المالية" لتمويل الكادر

قالت النقابة العامة للبيطريين، إنها أرسلت خطاباً إلى وزارة الزراعة لمخاطبة وزير المالية، بشأن ضرورة تمويل المرحلة الأولى من مشروع كادر المهن الطبية.
> وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم الخميس، أنها أرسلت خطابا إلى الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان يفيد بأحقية الأطباء البيطريين فى مختلف قطاعات ، وليست وزارة الصحة مع الانضمام إلى مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية.
> وأكد البيان أن هناك 11 طبيبا بيطرياً توفوا منذ 30 يونيو وحتى الآن، مطالبة بضرورة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطى، مشيراً إلى أن طلب زيارة المستشار الإعلامى للنقابة لأحد المعتقلين على ذمة القضايا المختلفة إنما هو من صميم عمل النقابة ومنصوص عليه قانونيا.

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مصر 365

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