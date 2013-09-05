أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نصار يطلق حلم "القاهرة" فى تدشين جامعة موازية على 575 فدانا بالشيخ زايد

Google+ Print
نصار يطلق حلم "القاهرة" فى تدشين جامعة موازية على 575 فدانا بالشيخ زايد نصار يطلق حلم "القاهرة" فى تدشين جامعة موازية على 575 فدانا بالشيخ زايد

أطلق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مشروعا قوميا تحت عنوان "حلم جامعة القاهرة"، حيث إن الجامعة ستطرح هذا العام جامعة موازية على موقع متميز بمساحة 575 فدانا بمدينة الشيخ زايد تخدم المصريين لما يقرب من مائتى عام مقبلة.

وأضاف نصار، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم بجامعة القاهرة، أن الجامعة سوف تستنهض همم المصريين فى الداخل والخارج ورجال الأعمال، لتدشين هذا المشروع الضخم كهدية من جامعة القاهرة لكل المصريين.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن آباء الجامعة المؤسسين لها فى 1908 بنوا مدرجات تستوعب الآلاف، وكان بالجامعة حينها بضع عشرات، قائلا: "وعلى هذا الأساس أطلقنا مشروع حلم جامعة القاهرة لخدمة الأجيال المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365