نصار يطلق حلم "القاهرة" فى تدشين جامعة موازية على 575 فدانا بالشيخ زايد

أطلق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مشروعا قوميا تحت عنوان "حلم جامعة القاهرة"، حيث إن الجامعة ستطرح هذا العام جامعة موازية على موقع متميز بمساحة 575 فدانا بمدينة الشيخ زايد تخدم المصريين لما يقرب من مائتى عام مقبلة.

وأضاف نصار، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم بجامعة القاهرة، أن الجامعة سوف تستنهض همم المصريين فى الداخل والخارج ورجال الأعمال، لتدشين هذا المشروع الضخم كهدية من جامعة القاهرة لكل المصريين.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن آباء الجامعة المؤسسين لها فى 1908 بنوا مدرجات تستوعب الآلاف، وكان بالجامعة حينها بضع عشرات، قائلا: "وعلى هذا الأساس أطلقنا مشروع حلم جامعة القاهرة لخدمة الأجيال المقبلة".