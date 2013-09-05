نجيب جبرائيل من أمام السفارة السورية: لم نأتِ لمساندة "بشار"

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الشعب المصرى لن يسمح لأمريكا بأن تفعل ما فعلته بالعراق من تدمير للبنية التحتية، مؤكداً رفضه للهجمة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا.

وأضاف "جبرائيل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أثناء تواجده أمام مقر السفارة السورية لتنظيم وقفة رافضة للتدخل الأمريكى فى سوريا، أن سوريا تمثل الأمن القومى لمصر، قائلاً "لن نسمح بقتل الشعب السورى من قبل النظام، ولن نقبل أيضا أن يكون الشعب السورى وقود الحرب من جانب المعارضة".

وأعلن "جبرائيل" عن مقابلة مع السفير السورى بناء على طلبه لمناقشة سبل حل الأزمة السورية، ووقف العمليات العسكرية بين المعارضة والنظام، وعدم السماح لأى دولة عربية لتمرير أى بوارج عسكرية لشن هجمة ضد سوريا.

وأوضح "جبرائيل" أنه سيقترح على السفير السورى تشكيل حكومة مؤقتة من المعارضة والنظام، ووقف أى دعم عسكرى خارجى للجانبين، مؤكداً أن وقفة اليوم ليست مساندة للنظام السورى أو المعارضة السورية.