تيار الاستقلال يحمل تنظيم الإخوان مسئولية محاولة اغتيال وزير الداخلية

أصدر تيار الاستقلال بيان اليوم أدان فيه بشدة حادث الاعتداء الغادر على موكب وزير الداخلية ، معتبراً أن هذا الاعتداء موجها الى قلب ثورة 30 يونيو و محاولة لجر البلاد الى مزيد من العنف و الصراع و يستهدف بشكل اساسى عرقلة تنفيذ خارطة الطريق لمستقبل مصر .

و حذر التيار فى بيانه كافة الجهات الامنية ان يكون هذا الاعتداء الغاشم بداية لسلسلة من العمليات الارهابية المخطط لتنفيذها لتهديد امن و استقرار البلاد و اعلاء صوت الارهاب فى مصر و يطالب جميع الاجهزة الامنية بتشديد الحراسة على منشات الدولة و المؤسسات الحكومية و حماية الرموز و الشخصيات العامة و الوطنية

و طالب المستشار احمد الفضالى جموع الشعب المصرى بتوخى الحذر و الحيطة و الابلاغ عن اى اشياء غريبة او مشتبه بها فورا الى الجهات الامنية و تمشيط الميادين و الشوارع لمساعدة الجهات الامنية فى الوصول الى اى محاولات غادرة تستهدف قتل و ارهاب المواطنيين

و حمل تيار الاستقلال جماعة الاخوان المسلمين و مؤيديهم من الجهاديين و التكفيريين المسئولية الجنائية الكاملة عن هذا الحادث الاليم .

و قرر تيار الاستقلال القيام بزيارة اليوم من المصابيين من المواطنيين من رجال الشرطة و افراد الحراسات الخاصة للتضامن معهم و الاعراب عن استنكارهم و استنكار الشعب المصرى لهذا الاعتداء السافر .