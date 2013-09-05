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تيار الاستقلال يحمل تنظيم الإخوان مسئولية محاولة اغتيال وزير الداخلية

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تيار الاستقلال يحمل تنظيم الإخوان مسئولية محاولة اغتيال وزير الداخلية تيار الاستقلال يحمل تنظيم الإخوان مسئولية محاولة اغتيال وزير الداخلية

أصدر تيار الاستقلال بيان اليوم أدان فيه  بشدة حادث الاعتداء الغادر على موكب وزير الداخلية ، معتبراً أن هذا الاعتداء موجها الى قلب ثورة 30 يونيو و محاولة لجر البلاد الى مزيد من العنف و الصراع و يستهدف بشكل اساسى عرقلة تنفيذ خارطة الطريق لمستقبل  .

و حذر  التيار فى بيانه كافة الجهات الامنية ان يكون هذا الاعتداء الغاشم بداية لسلسلة من العمليات الارهابية المخطط لتنفيذها لتهديد امن و استقرار البلاد و اعلاء صوت الارهاب فى مصر و يطالب جميع الاجهزة الامنية بتشديد الحراسة على منشات الدولة و المؤسسات الحكومية و حماية الرموز و الشخصيات العامة و الوطنية

و طالب المستشار احمد الفضالى جموع الشعب المصرى بتوخى الحذر و الحيطة و الابلاغ عن اى اشياء غريبة او مشتبه بها فورا الى الجهات الامنية و تمشيط الميادين و الشوارع لمساعدة الجهات الامنية فى الوصول الى اى محاولات غادرة تستهدف قتل و ارهاب المواطنيين

و حمل تيار الاستقلال جماعة الاخوان المسلمين و مؤيديهم من الجهاديين و التكفيريين المسئولية الجنائية الكاملة عن هذا الحادث الاليم .

و قرر تيار الاستقلال القيام بزيارة اليوم من المصابيين من المواطنيين من رجال الشرطة و افراد الحراسات الخاصة للتضامن معهم و الاعراب عن استنكارهم و استنكار الشعب المصرى لهذا الاعتداء السافر .

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