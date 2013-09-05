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إلغاء تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

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إلغاء تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية إلغاء تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

قررت مديرية التربية والتعليم بالغربية تطبيق أعمال السنة على طلاب الصف الثالث الإعدادى، وذلك تطبيقا للقرار الوزارى رقم "313" لسنة 2011 الخاص بالتقويم التربوى الشامل.

وأوضحت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فى بيان اليوم أن مديرية التربية والتعليم بالغربية قد تلقت فاكسا من وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية للتعليم الأساسى "إدارة شئون الطلبة والامتحانات بشأن عدم تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية طبق للقرار الوزارى الخاص بالتقويم التربوى الشامل المطبق على المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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