زراعة 20 حقلا إرشاديا ذرة شامية بخمس مراكز فى قنا

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أن مديرية الزراعة تقوم بتنفيذ البرنامج القومى الذى وضعته وزارة الزراعة للنهوض بمحصول الذرة الشامية، والذى يتم تنفيذه من خلال إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بزراعة 20حقلا إرشاديا لأهميته الإستراتيجية لسد فجوة رغيف الخبز، وأن مركز البحوث الزراعية والوزارة حريصان على النهوض بزراعته فى إطار مخطط النهضة الزراعية المصرية .

ومن جانبها، صرحت المهندسة إيمان على وكيلة وزارة الزراعة بأنه تم إعداد برنامج إرشادى مكثف للمزارعين من خلال اللقاءات التى تتم بالحقول الإرشادية التى زرعت بمراكز (أبوتشت – نجع حمادى - الوقف – قنا – قـفط)، حيث تتوافر الهجن البيضاء والصفراء عالية الجودة والإنتاج بما يلبى جميع رغبات المزارع مضيفة أنه تمت زراعة 10 حقول مشاهدات مساحة الحقل فدان بكمية تقاوى 10كجم لكل حقل منهم 5 حقول زرعت بالهجن الصفراء، و5 حقول بالهجن البيضاء إلى جانب زراعة 10 حقول تعليمية نصفهم بالهجين الصفراء والنصف الآخر هجين بيضاء وجميعها بالهجين الفردى.

> كما أشارت إلى أنه يتم عقد هذه الحقول بالمراكز المستهدفة حتى يوم 5 سبتمبر الجارى بإشراف أخصائى المحاصيل وحضور المزراعين والباحثين، لتوعية الزراع بعمليات العناية بالمحصول من الزراعة حتى الحصاد بالإضافة إلى استنباط السلالات وإنتاج الهجن الجديدة العالية الإنتاج المقاومة للأمراض والحشرات لتلبية رغبات المزارعين للحصول على أعلى إنتاجية من الفدان .