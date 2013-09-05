جامعة أسيوط تكذب "الجزيرة": مدرعات الشرطة لم تفض مظاهرة الإخوان

كذب مصدر بجامعة أسيوط، رفض ذكر اسمه، ما نشرته قناة الجزيرة مصر مباشر حول دخول مدرعة للشرطة وقوات من الأمن لفض مظاهرة لعشرات الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين، والتى نظموها أمس أمام المبنى الإدارى للجامعة.

وأشار المصدر إلى أن الخبر عار تماما من الصحة، وأن هناك إدارة للأمن داخل الجامعة، ولم يتم السماح للشرطة بدخول الحرم الجامعى، مستشهدًا بالإعلاميين الذين قاموا بتغطية التظاهرة، وأوضح المصدر أن قناة الجزيرة فقط من تناولت الخبر بهذا الشكل، وتحدى المصدر القناة أن تظهر صورا أو فيديو يثبت ذلك، منوها أن مندوب القناة قام بتغطية المظاهرة، وبثها على القناة، فلماذا لم يبث صور فض الاعتصام والمدرعة إذا كان صادقا.

وقال إن قناة الجزيرة تختلق الأكاذيب، ولا تلتزم بالحيادية فى تغطية الأحداث لإثارة البلبلة بالمجتمع المصرى.