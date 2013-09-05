المدن الجامعية ببنها تستعد للعام الجديد بتطوير الدهانات والسباكة

أكد الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، أن قطاع المدن الجامعية يعمل على توفير جو مناسب للطلاب يساعدهم على المذاكرة، وذلك من خلال توفير شبكة إنترنت لاسلكية فى غرف الإقامة ومياه شرب نظيفة ومنقاة من خلال فلاتر كبيرة وكولديرات بكل مبنى ومواتير لرفع المياه للأدوار العليا ومراوح لتهوية الغرف، بالإضافة إلى تطوير صالة الجيم والملاعب وتوفير مولدات كهرباء فى حال انقطاع الكهرباء.

وأشار سوسة إلى أن الجامعة تقوم بأعمال الصيانة السنوية للغرف بالمدن الجامعية داخليا وخارجيا وتعديل خط الصرف الصحى بالمدن الجامعية بكفر سعد( بنين وبنات) واستكمال أعمال الصيانة بكافة المدن (كفر سعد- مشتهر- شبرا) من دهانات وأعمال نجارة وسباكة وكهرباء شاملة صالات المذاكرة.

وأوضح أن المدن الجامعية بجامعة بنها سوف تستقبل ما يقرب من 2400 طالب وطالبة فى مختلف المدن الجامعية ببنها وشبرا ومشتهر، حيث تقدم حتى الآن ما يزيد عن 7 آلاف طالب وطالبة، لذا تم وضع عدد من القواعد لقبول الطلاب ومن أهمها بعد المسافة والمناطق النائية، كما تم وضع شرط تقدير الطالب فى العام الدراسى الماضى كقاعدة هامة للقبول هذا العام بجانب شرط اللياقة الصحية.

وفى إطار رفع المعاناة عن الطلاب ودعم الطلاب المحتاجين تم توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير يقضى بتوفير 90 ألف جنيه لدعم الجامعة خلال النصف الأول من العام الجامعى ودفع مصروفات الإقامة لـ300 طالب من غير القادرين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل قبل التخرج، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها مؤسسة العمل قبل التخرج.