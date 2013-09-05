أستاذ علم اجتماع سياسي: محاولة اغتيال وزيرالداخلية عودة لـ"العمل السري" بعد فشل "الجماعة" سياسيًا

كتب : سلوى الزغبي منذ 46 دقيقة

قال الدكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي، تعليقًا على محاولة اغتيال وزير الداخلية صباح اليوم، عن طريق تفجير سيارة مفخخة أثناء سير موكب وزير الداخلية، إنه أسلوب جماعة الإخوان المسلمين منذ 80 عاما، وهو "عودة للعمل السري" بعد فشلهم في الظهور على السطح والتعامل من خلال السياسة.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، في تصريح لـ"الوطن"، أن "هذه الجماعات عندما تستعدي أحدًا تتحول من الأسلوب "العقائدي" إلى أسلوب "فاشيستي" دموي إرهابي"، قائلًا إن "هذا الأسلوب قد اُتبع في العراق أثناء الاحتلال، وبالتالي هو يعيد الأذهان إلى أن هذه الجماعات لا تنتمي إطلاقًا للوطنية، وأنهم يرغبون في بناء دولة خلافة وطمس حدود الوطن".

وأوضح أبوشنب أن طرق الخروج من هذه الأزمة عن طريق الحل الأمني والدعوي، فمن الناحية الأمنية يجب القبض على باقي القيادات والعاملين بالمناصب الإدارية بالجماعة، وتطوير "القدرات الأمنية والأجهزة التكنولوجية"، لمواجهة عمليات التفجير، وهو ما يحدث بالتوازي مع الحل الدعوي من خلال إرشاد وتوعية ودعوة المنتمين للجماعة، وانتشار الدعاة ورجال الدين بكل مؤسسات الدولة والمحافظات مثلما يتوغل الإخوان بكل أطياف المجتمع وكل المؤسسات، مؤكدًا أن اتباع جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لهذا الأسلوب سيفقدها مكانتها على المستوى السياسي والاجتماعي، مشيرًا أن التنظيم يستهدف عمليات كبرى حتى يثبت للعالم أنه مازال موجود ويستطيع أن يُحدث ارتباك في الدولة.