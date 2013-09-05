أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

أستاذ علم اجتماع سياسي: محاولة اغتيال وزيرالداخلية عودة لـ"العمل السري" بعد فشل "الجماعة" سياسيًا

Google+ Print
أستاذ علم اجتماع سياسي: محاولة اغتيال وزيرالداخلية عودة لـ"العمل السري" بعد فشل "الجماعة" سياسيًا أستاذ علم اجتماع سياسي: محاولة اغتيال وزيرالداخلية عودة لـ"العمل السري" بعد فشل "الجماعة" سياسيًا

كتب : سلوى الزغبي منذ 46 دقيقة

قال الدكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي، تعليقًا على محاولة اغتيال وزير الداخلية صباح اليوم، عن طريق تفجير سيارة مفخخة أثناء سير موكب وزير الداخلية، إنه أسلوب جماعة الإخوان المسلمين منذ 80 عاما، وهو "عودة للعمل السري" بعد فشلهم في الظهور على السطح والتعامل من خلال السياسة.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، في تصريح لـ"الوطن"، أن "هذه الجماعات عندما تستعدي أحدًا تتحول من الأسلوب "العقائدي" إلى أسلوب "فاشيستي" دموي إرهابي"، قائلًا إن "هذا الأسلوب قد اُتبع في العراق أثناء الاحتلال، وبالتالي هو يعيد الأذهان إلى أن هذه الجماعات لا تنتمي إطلاقًا للوطنية، وأنهم يرغبون في بناء دولة خلافة وطمس حدود الوطن".

وأوضح أبوشنب أن طرق الخروج من هذه الأزمة عن طريق الحل الأمني والدعوي، فمن الناحية الأمنية يجب القبض على باقي القيادات والعاملين بالمناصب الإدارية بالجماعة، وتطوير "القدرات الأمنية والأجهزة التكنولوجية"، لمواجهة عمليات التفجير، وهو ما يحدث بالتوازي مع الحل الدعوي من خلال إرشاد وتوعية ودعوة المنتمين للجماعة، وانتشار الدعاة ورجال الدين بكل مؤسسات الدولة والمحافظات مثلما يتوغل الإخوان بكل أطياف المجتمع وكل المؤسسات، مؤكدًا أن اتباع جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لهذا الأسلوب سيفقدها مكانتها على المستوى السياسي والاجتماعي، مشيرًا أن التنظيم يستهدف عمليات كبرى حتى يثبت للعالم أنه مازال موجود ويستطيع أن يُحدث ارتباك في الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق