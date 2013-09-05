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وزيرة الإعلام لـ"الوطن": العناصر الإرهابية مازالت تسعى لهدم مصر

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وزيرة الإعلام لـ"الوطن": العناصر الإرهابية مازالت تسعى لهدم مصر وزيرة الإعلام لـ"الوطن": العناصر الإرهابية مازالت تسعى لهدم مصر

كتب : انتصار حسنى منذ 38 دقيقة

فى أول تعقيب لها بعد خبر محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها صباح اليوم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أعربت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، عن استيائها وأسفها الشديد من إصرار بعض الجهات التخريبية والإرهابية على إثارة الفوضى والفزع فى .

وأكدت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن محاولة اليوم "جاءت من قبل بعض العناصر المتطرفة التى مع الأسف أصبحت تسعى بكل قواها إلى هدم مصر وإثارة الفزع والفوضى والعنف بين المواطنين السلميين، وكانت السبب فى تعرض أبرياء من المواطنين المدنيين للإصابات"، وأضافت أن "ما تقوم به حاليا وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية من مطاردة مثل هذه العناصر الإرهابية بمنتهى الشراسة والحزم فى جميع أنحاء الجمهورية ستكون السبب فى المزيد من العنف من جانب هذه الجماعات فى الفترة المقبلة، بخاصة بعد القبض على عدد كبير من قياداتهم ولهذا يجب توعية المواطنين بخطورة مثل هذه العناصر وطمأنتهم فى نفس الوقت أن يد القانون ستطولهم فى النهاية، وأن مصر ستظل قوية رغم كل المحاولات الفاشلة لتخريبها والقضاء عليها".

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