كيف تعدين حقيبة طفلك على الطائرة؟

أكد الأطباء على أن هناك خطوات أساسية يجب أن تتبعها كل أم خلال سفرها مع مولودها في رحلة جوية، فما هي؟

من أهم محتويات شنطة طفلك في السفر كما تقول الدكتورة إبتسام المليجي، أستاذة طب الأطفال:

1 - «البيبرونة» ومسحوق لبن بودرة بكمية تكفي مسافة السفر، حيث تعد الرضاعة الطبيعية حينها أمر صعب، وغير مناسب.

2 - وفري حفاضات وملابس للطفل لتبديلها عند الحاجة، ولا تنسي بودرة التلك، أو كريم التسلخات الذي يتعرض له بسبب الحافظات.

3 - خذي البزازة؛ لتخفف عنه الضغط على طبلة الإذن الذي يتعرض له الطفل أثناء إقلاع الطائرة ونزولها.

4 – لا تنسي زجاجات المياه المعدنية؛ لتجنبيه التعرض للجفاف.

5 - أدوية لحالات الطوارئ، ربما يعاني الطفل من بعض آلام المغص أو غيرها، وتكون الأدوية تحت إشراف الطبيب المختص.

6 – اصطحبي بطانية خاصة إذا كنت بفصل الشتاء؛ تجنباً لتعرضه لنزلات البرد.

7 - مشط صغير، وقلامة للأظافر، وبودرة الجسم، ومناديل عادية، وأخرى منظفة مرطبة.

8 - اصطحبي لعبة مفضلة؛ حتى تتفادى نوبات البكاء التي تنتابه.

9 - رداء داخلي+ ملابس خارجية+ جورب+ مريلة أو صدارة.

10 - غطاء قماشي صغير لتغطية زجاجه الحليب أو الماء؛ ليحافظ على درجة حرارتها.

أما الأطفال من سن 6-14، فيجب عليك عند سفرك بالطائرة أن تكون معك الاحتياجات الآتية:

1- شنطة يقوم بحملها على ظهره يضع فيها أشياءه مثل كتاب، أو قصة، أو مجلة، لعبه جيم بوي يتسلى فيها بالطائرة، كذلك قليل من البسكويت أو الحلوى.

2- من المهم أخذ دواء مسكن للألم ومخفض حرارة، كذلك مرهم للدغات البعوض دواء للسعال.

3- خذي بلوزة أو جاكيت نسيج ويكون دافئاً احتياط؛ لأنه من الممكن أن تذهب لمكان بارد.

4- احرصي لأن يرتدي في الطائرة بلوزة ذات أكمام طويلة وبنطلون، وليس شورت؛ لأن الكثير من الأولاد يبرد من المكيف.

5- الأطفال في هذا السن يحبون أن يستجموا أثناء تلك الرحلات، ولا يريدون التنقل، لذلك لا تنسوا البلاى ستيشن إذا كانت متوفرة، فهي تسليهم بعض الأحيان.

6- نظارة شمسية وقبعة للحماية من الشمس، وإذا كانت الرحلة إلى شرق أسيا لا تنسوا المظلة وشورت السباحة.