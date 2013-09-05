صباحي يرسل خطاب شكر للرئيس الفنزويلي لإعادته سفير بلاده للقاهرة

كتب : خالد عبد الرسول الخميس 05-09-2013 12:09

أرسل حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، اليوم، خطابا إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يشكره فيه على قرار إعادة سفير بلاده إلى القاهرة بعد استدعائه للتشاور.

وثمن صباحي، بحسب بيان للتيار الشعبي، قرار مادورو وتفهمه لحقيقة الأوضاع في مصر بعد أن استمع إلى شرح السفير الفنزويلي أنطونيو إيرنانديس لأحداث 30 يونيو وما بعده، مؤكدا أنه كان يتوقع انحياز مادورو لثورة الشعب المصري وإرادته الحرة.

وقال صباحي "عرفنا دولة فنزويلا البوليفارية منذ عهد الزعيم الراحل هوجو شافيز مناصرة لأحرار العالم، متقدما بخالص الشكر والتقدير للرئيس الفنزويلي لحرصه على استمرار العلاقات العميقة بين البلدين، آملا أن يديم الله علاقات الود والصداقة بين شعبينا".

يذكر أن صباحي كان قد أرسل خطابا إلى مادورو عقب قراره باستدعاء السفير الفنزويلي بالقاهرة للتأكيد على أن ما حدث في مصر ثورة شعبية بامتياز وليست انقلابا عسكريا، وطالبه بسرعة إعادة سفيره للقاهرة حفاظا على علاقات الصداقة بين مصر وفنزويلا البوليفارية وهو ما استجاب له مادورو.

ومن المقرر أن يصل السفير الفنزويلي أنطونيو إيرنانديس، مساء اليوم الخميس، للقاهرة قادما من كاركاس لمباشرة مهام عمله.