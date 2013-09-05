أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

صباحي يرسل خطاب شكر للرئيس الفنزويلي لإعادته سفير بلاده للقاهرة

Google+ Print
صباحي يرسل خطاب شكر للرئيس الفنزويلي لإعادته سفير بلاده للقاهرة صباحي يرسل خطاب شكر للرئيس الفنزويلي لإعادته سفير بلاده للقاهرة

كتب : خالد عبد الرسول الخميس 05-09-2013 12:09

أرسل حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، اليوم، خطابا إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يشكره فيه على قرار إعادة سفير بلاده إلى القاهرة بعد استدعائه للتشاور.

وثمن صباحي، بحسب بيان للتيار الشعبي، قرار مادورو وتفهمه لحقيقة الأوضاع في بعد أن استمع إلى شرح السفير الفنزويلي أنطونيو إيرنانديس لأحداث 30 يونيو وما بعده، مؤكدا أنه كان يتوقع انحياز مادورو لثورة الشعب المصري وإرادته الحرة.

وقال صباحي "عرفنا دولة فنزويلا البوليفارية منذ عهد الزعيم الراحل هوجو شافيز مناصرة لأحرار العالم، متقدما بخالص الشكر والتقدير للرئيس الفنزويلي لحرصه على استمرار العلاقات العميقة بين البلدين، آملا أن يديم الله علاقات الود والصداقة بين شعبينا".

يذكر أن صباحي كان قد أرسل خطابا إلى مادورو عقب قراره باستدعاء السفير الفنزويلي بالقاهرة للتأكيد على أن ما حدث في مصر ثورة شعبية بامتياز وليست انقلابا عسكريا، وطالبه بسرعة إعادة سفيره للقاهرة حفاظا على علاقات الصداقة بين مصر وفنزويلا البوليفارية وهو ما استجاب له مادورو.

ومن المقرر أن يصل السفير الفنزويلي أنطونيو إيرنانديس، مساء اليوم الخميس، للقاهرة قادما من كاركاس لمباشرة مهام عمله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"