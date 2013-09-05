منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تصل دمشق للقاء عدد من المسؤوليين السوريين

كتب : ا ف ب منذ 12 دقيقة

وصلت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس، إلى العاصمة السورية، اليوم، لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة.

ولم يفصح المصدر عن برنامج لقاءات أموس أو الهدف من زيارتها، التي تستمر حتى غد الجمعة، وتأتي بعد يومين من إعلان الأمم المتحدة تخطي عدد اللاجئين جراء النزاع السوري عتبة المليوني شخص.

وسبق لاموس أن زارت سوريا مرات عدة، ودعت في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الاهتمام بمحنة النازحين واللاجئين السوريين.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن عدد اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة منذ بدء النزاع في بلادهم منتصف مارس 2011، تخطى المليوني شخص.

وأدت أعمال العنف في سوريا إلى نزوح أكثر من 4.2 ملايين شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في كل سوريا.