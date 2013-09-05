أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تصل دمشق للقاء عدد من المسؤوليين السوريين

Google+ Print
منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تصل دمشق للقاء عدد من المسؤوليين السوريين منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تصل دمشق للقاء عدد من المسؤوليين السوريين

كتب : ا ف ب منذ 12 دقيقة

وصلت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس، إلى العاصمة السورية، اليوم، لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة.

ولم يفصح المصدر عن برنامج لقاءات أموس أو الهدف من زيارتها، التي تستمر حتى غد الجمعة، وتأتي بعد يومين من إعلان الأمم المتحدة تخطي عدد اللاجئين جراء النزاع السوري عتبة المليوني شخص.

وسبق لاموس أن زارت سوريا مرات عدة، ودعت في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الاهتمام بمحنة النازحين واللاجئين السوريين.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن عدد اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة منذ بدء النزاع في بلادهم منتصف مارس 2011، تخطى المليوني شخص.

وأدت أعمال العنف في سوريا إلى نزوح أكثر من 4.2 ملايين شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، ويقول إنه يعتمد على من الناشطين والمصادر الطبية في كل سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه