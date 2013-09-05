السيطرة على حريق مستشفى منشأة سلطان بالمنوفية

المنوفية - عاشور حمدى: منذ 16 دقيقة 27 ثانية

تمكنت قوات الأمن والدفاع المدني بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق هائل شب بمستشفى منشأة سلطان صباح اليوم الخميس.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

> تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز منوف بنشوب حريق هائل بمستشفى منشأة سلطان، بكمية من المخلفات والأخشاب الملقاة داخل غرفة على مساحة 30 مترًا بجوار باب الدخول.

> وبسؤال محمد رمضان النجار، فني صيانة وتشغيل بالمستشفى، أكد أن الحريق سببه ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا, ونفى الشبهة الجنائية.

> تحرر عن الواقعة محضر يحمل رقم 2959 إدارى مركز منوف، وباشرت النيابة التحقيق.