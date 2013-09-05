الإسكندرية تبدأ عام دراسى جديد بدون طباشير

الإسكندرية - أميرة عوض: الخميس , 05 سيبتمبر 2013 12:52

أكدت بسيونية صلاح سرور وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية - ظهر اليوم الخميس فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" - أنه بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية لرفع وتطوير العملية بقطاع التعليم بالمحافطة.

تم استبدال السبورة الخشبية بالمدارس على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة بسبورة "فورميكا" بيضاء وبذلك انتهى استخدام الطباشير فى الفصول هذا العام من المدارس حفاظًا على صحة التلاميذ والمعلمين.

وسيتم استخدام الطاقة الشمسية بدلًا من الطاقة الكهربائية فى المدارس، مضيفة أنه تم البدء بالفعل بالعمل فى 10 مدارس منهم: 5مدراس بإدارة وسط و5 مدارس بإدارة شرق, وسيتم بدء العمل بيهم فورًا والعمل فى باقى المدارس تباعًا وذلك بتوفير واسترشاد الإنفاق فى الطاقة الكهربائية على مستوى المحافظة.

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