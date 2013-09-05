اكتشفي جدول عروض أسبوع الموضة في نيويورك

ساعات قليلة تفصلنا عن حدث طال انتظاره، وهو أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع وصيف 2014م، حيث تنتظرنا العديد والعديد من العروض الرائعة.

يفتتح المصمم Nicholas K أسبوع الموضة بعرض مجموعته التي استوحاها من حضارة السكَّان الأصليين لأمريكا، يتبعه عرضBCNG Max Azria و Tadashi Shoji، كما سيكشف المصمم Phillip Limعن مجموعته الصيفيَّة التي صممها لمحلات "Target " في نفس اليوم.

وفي اليوم الثَّاني، ينتظرنا عرض المصمم الرَّائع ذو الأصول الأسيويَّة Jason Wu و دار" Noon By Noor" للمصممتين الشيخة نور آل خليفة والشيخة هيا آل خليفة, أمَّا في ثالث أيَّام أسبوع الموضة في نيويورك، فسنشاهد مجموعة مميَّزة من المصممة Monique Lhuillier، والمصمم المبدع Alexander Wang، يليه عرض كل من: Diane von Furstenberg، و Victoria Beckham، و Zac Posen في اليوم التالي.

المصممة اللبنانيَّة الأصل ريم عكرا وزميلتها Carolina Herrera تبهراننا في التاسع من سبتمبر بتقديم تصاميمهما لصيف 2014م، ثم يأتي بعد ذلك عروض كل من: Oscar de la Renta , و Vera Wang, و Jenny Packham , و Naeem Khan في العاشر من نفس الشَّهر.

في اليوم قبل الأخير من الأسبوع الحافل بأجمل العروض، يقدِّم المصمم الأمريكيّ الشَّهير Michael Kors مجموعته للصيف مع دار أزياء "Marchesa" وصولاً إلى ختام أسبوع الموضة في نيويورك مع أبرز المصممين الأمريكيين، وهم: Ralph Lauren, و Calvin Klein، وMarc Jacobs .

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