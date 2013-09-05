15 مصممًا جديرون بالمتابعة في أسبوع نيويورك للموضة

يساهم بعض المصممين بتحديد معالم اتجاهات الموسم المقبل فيما يقدِّمونه في عروض أسبوع الموضة، ومع ازدحام جداول العروض في الفترة المقبلة، قد يصعب عليكِ متابعة الجديد والأبرز على السَّاحة، لذلك قررنا في هذا الموضوع أن نستعرض معكِ أبرز 15 مصممًا في أسبوع نيويورك للموضة...

· Monique Lhuillier

تتميَّز تصاميم Monique Lhuillier بتفاصيلها الأنثويَّة حتى أصبح ذكرها يتكرر على السجَّادة الحمراء دائمًا.

· Diane von Furstenburg

من الأسماء البارزة والمؤثِّرة في عالم الموضة، وتساهم تصاميمها بشكل كبير في تحديد اتجاهات الموسم المقبل.

ننتظر بشوق مجموعتها لهذا الموسم.

مصمم شاب من سكان مدينة نيويورك، برز اسمه في السنوات الأخيرة، وتميَّز في صناعة الفساتين الأنيقة ذات القصّات المحكمة والتفاصيل الجذَّابة، كما تظهر تصاميمه دائمًا على السجَّادة الحمراء، وسنراها بكلِّ تأكيد في موسم السجَّادة الحمراء بعد أشهر من الآن.

هي مصممة ذات أصول لبنانيَّة، حققت النَّجاح العالميّ بما تقدِّمه من تصاميم فخمة حتى أصبحت من المصممات المفضَّلات لنجمات هوليوود.

نحن فخورون بالمصممة ريم عكرا، وننتظر مجموعتها بفارغ الصبر.

· Michael Kors

من أبرز المصممين وأشهرهم في أمريكا، وقد انتشرت إكسسواراته بكثرة بين سيِّدات السعوديَّة في المواسم الأخيرة.

· Victoria Beckham

بدأت المغنِّية السَّابقة وزوجة لاعب كرة القدم الشَّهير David Beckham بتصميم الأزياء في عام 2008م، ونمت شهرتها بسرعة كبيرة، وهي تسعى دومًا لتقديم أزياء عمليَّة أنيقة حتى أصبحت من المصممات المفضَّلات لدى نجماتنا العربيَّات.

· Marc Jacobs

من أهم المصممين وأبرزهم في أسبوع الموضة في نيويورك، حيث تزدحم صالات عرضة بحضور أشهر النَّجمات لما يقدِّمه من تصاميم أخَّاذة في كلِّ مرَّة.

· Oscar de la Renta

في الموسم السَّابق، قدَّم Oscar de la Rentaتذكرة العودة للمصمم الغائب John Galliano، حيث قدَّم تصاميم رائعة بلمسات المصممين معًا.

نتوق لمشاهدة تصاميم Oscar de la Renta لهذا الموسم.

· Carolina Herrera

تتميَّز تصاميم Carolina Herrera بجمالها الطَّاغي، حيث تبرز أنوثة وجمال السيِّدة التي ترتديها، وما ستقدِّمه في هذا الموسم سيظهر بكلِّ تأكيد على السجَّادة الحمراء قريبًا.

مصممشاب ذو أصول أسيويَّة، تميَّزت تصاميمه بالفخامة الممزوجة برقَّة التفاصيل، ويساهم عرضه في تحديد الاتجاهات الجماليَّة، حيث يبدع في اختيار الماكياج وتسريحة الشَّعر المناسبة دومًا.

برز اسمها كمصممة لفساتين الأعراس، ولكن تصاميمها للأزياء الجاهزة لا تقل روعة عن ذلك، فقد قدَّمت Vera Wang في موسم الخريف الماضي مجموعة متميِّزة مزجت فيها الطَّبعات المختلفة بتناغم جميل.

نتوق لرؤية ما تخبئ لنا في هذا الموسم.

· Alexander Wang

تتميَّز تصاميمه بطابع شبابيّ جريء جعلت دار أزياء "Balenciaga" العريقة تنصِّبه مديرًا إبداعيًّا لها.

ننتظر رؤية تصاميم Wang في خط الأزياء الخاص به هذا الموسم.

فخامة تصاميم دار "Marchesa" جعلتها من الدور المنتظرة في كلِّ موسم.

· Ralph Lauren

من أشهر المصممين الأمريكيين، فمن أين استوحى مجموعته لهذا الموسم؟ وكيف ستكون الأزياء فيها؟ ننتظر لنرى.

· Calvin Klein

تحتفل الدار هذا الموسم بمرور 10 سنوات منذ أن استلم Francisco Costa منصب المدير الإبداعيّ فيها.

فكيف سيكون العرض بهذه المناسبة يا تُرى؟ ننتظر لآخر أيَّام أسبوع الموضة في نيويورك لنعرف الإجابة.

يصعب حصر المصممين المبدعين في أسبوع نيويورك للموضة، ولكن نتمنَّى أن نكون تمكَّنا من ذكر الأبرز والأهم.

تعرَّفي على جدول العرض لهذا الأسبوع في صفحة أخبار الموضة، وتابعي حسابات "سيِّدتي نت" على صفحات التَّواصل الاجتماعيّ لتعرفي الجديد فورعرضه.

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