"اتحاد أفراد الشرطة" بكفر الشيخ يدين الاعتداء على وزير الداخلية

كتب : كرم القرشى منذ 12 دقيقة

أدان الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة بكفر الشيخ، الحادث الإرهابى الذى تعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، صباح اليوم.

وقال على البدوى، رئيس الاتحاد، أنهم يرفضون تماما ما تعرض له موكب وزير الداخلية من اعتداء آثم من جماعات مسلحة، ومؤكدا تصديهم وإصرارهم على القيام بمهامهم فى حماية الشعب المصرى وممتلكاته.

وأضاف يحيى أبو النجا، المتحدث الإعلامى للاتحاد، أننا لن نهاب الموت، وأرواحنا فداء لمصر وشعبها، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية تريد أن تجر مصر إلى حرب أهلية، ولكننا سنتصدى لهم بكل حزم، مشيرا إلى أن ذلك يزيدنا إصرارا وقوة ضد محاربة الإرهاب ولو كلفنا ذلك أرواحنا.