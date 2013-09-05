أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"اتحاد أفراد الشرطة" بكفر الشيخ يدين الاعتداء على وزير الداخلية

Google+ Print
"اتحاد أفراد الشرطة" بكفر الشيخ يدين الاعتداء على وزير الداخلية "اتحاد أفراد الشرطة" بكفر الشيخ يدين الاعتداء على وزير الداخلية

كتب : كرم القرشى منذ 12 دقيقة

أدان الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة بكفر الشيخ، الحادث الإرهابى الذى تعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، صباح اليوم.

وقال على البدوى، رئيس الاتحاد، أنهم يرفضون تماما ما تعرض له موكب وزير الداخلية من اعتداء آثم من جماعات مسلحة، ومؤكدا تصديهم وإصرارهم على القيام بمهامهم فى حماية الشعب المصرى وممتلكاته.

وأضاف يحيى أبو النجا، المتحدث الإعلامى للاتحاد، أننا لن نهاب الموت، وأرواحنا فداء لمصر وشعبها، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية تريد أن تجر إلى حرب أهلية، ولكننا سنتصدى لهم بكل حزم، مشيرا إلى أن ذلك يزيدنا إصرارا وقوة ضد محاربة الإرهاب ولو كلفنا ذلك أرواحنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"