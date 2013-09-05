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مصدر أمني: التحفظ على أشلاء مرتكب تفجير موكب وزير الداخلية

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مصدر أمني: التحفظ على أشلاء مرتكب تفجير موكب وزير الداخلية مصدر أمني: التحفظ على أشلاء مرتكب تفجير موكب وزير الداخلية

كتب : محمد بركات منذ 7 دقائق

قال مصدر أمني رفيع، أن أجهزة الأمن تتحفظ حاليا على أشلاء مرتكب تفجير العبوة الناسفة التي انفجرت في موكب وزير الداخلية، صباح اليوم، وتجري حاليا فحص الاشلاء لمعرفة هوية المتهم .

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن العبوة انفجرت أسفل سيارة وزير الداخلية المصفحة بالكامل، وأسفر الانفجار عن تحطم السيارة بالكامل وإصابة اثنين من حرس الوزير، وتم عقب الانفجار إطلاق نار على موكب الوزير، وتبادلت قوات التأمين إطلاق الرصاص مع مجهولين، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا 20 مصابا، 10 من موكب الوزير و10 مدنيين، وتحطم 5 سيارات من الموكب.

وتعهد الوزير اللواء محمد إبراهيم بعلاج المصابين على نفقة الوزارة، وإصلاح التلفيات في المنازل المحيطة بمكان الانفجار.

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