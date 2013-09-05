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أحمد دومة: محاولة اغتيال "إبراهيم" استمرار لممارسات "الإخوان" الإرهابية

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أحمد دومة: محاولة اغتيال "إبراهيم" استمرار لممارسات "الإخوان" الإرهابية أحمد دومة: محاولة اغتيال "إبراهيم" استمرار لممارسات "الإخوان" الإرهابية

كتب : روان مسعد منذ 6 دقائق

أرجع أحمد دومة، الناشط السياسي، محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية إلى سببين، الأول: هو استمرار الممارسات الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا في تصريحاته لـ"الوطن" أنه لا حل سياسي مع جماعة إرهابية. وأضاف "ما يحدث الآن هي معركة مسلحة بين الدولة والإخوان، والحل السياسي يأتي فيما بعد القضاء على إرهاب تلك الجماعة".

واستنكر دومة، وجود مثل هذه العمليات في القاهرة، وهو الأمر الذي ينتشر بالعراق وبيروت، وقال إن ذلك يرجع إلى غياب التنظيم والتمويل عن أفراد الجماعة ما جعلهم يلجأون إلى التفجيرات ومحاولات الاغتيال.

وقال دومة، إن السبب الثاني: "أخشى أن تكون الدولة المصرية تفكر بنفس الطريقة القديمة في قمع الحريات، فلا يكون تفجير السيارة سوى لعبة ما لتستمر سياسة الطوارئ"، مشيرا إلى أنه لا يوجد تغيير واضح في السياسات أو التفكير أو الوجوه التي تتبنى السياسة الآن.

وأوضح دومة أنه يميل للسيناريو الأول، وطالب الشارع وشباب الثورة باليقظة لما يحدث في ، حتى لا تنزلق الثورة مرة أخرى.

يذكر أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تعرض لمحاولة اغتيال صباح اليوم، في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، عن طريق سيارة مفخخة انفجرت أثناء توجه الوزير إلى مقر الوزارة.

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