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موانئ البحر الأحمر تعلن إخماد حريق السفينة الهولندية بخليج السويس

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موانئ البحر الأحمر تعلن إخماد حريق السفينة الهولندية بخليج السويس موانئ البحر الأحمر تعلن إخماد حريق السفينة الهولندية بخليج السويس

قال مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن القوات البحرية بخليج السويس انتهت من إخماد الحريق بالسفينة الهولندية (مرسك كمبالا) التى نشب بها حريق أمام منطقة وادى فيران بمنطقة شمال رأس غارب بخليج السويس، والذى استمر لمدة 6 أيام متواصلة حتى تم إخماده، وأنه يتم حاليا عمليات تبريد بالسفينة وأن الأزمة انتهت تماما.

وأكد المصدر، أن 3 بارجات بحرية و7 قاطرات بحرية تابعة للقوات البحرية والقاعدة البحرية المصرية بخليج السويس والبحر الأحمر شاركوا فى إخماد حريق السفينة الهولندية، بجانب مشاركة عدد من الشركات البترولية فى إخماد الحريق.

كان الحريق نشب بالسفينة الهولندية (مرسك كمبالا ) والمحملة بـ 4 آلاف حاوية بضائع بخليج السويس فى الساعة 22 من مساء الأربعاء الماضى، وحسب تأكيد مصدر بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن السفينة المحترقة تضم بين طاقمها 25 فردا من جنسيات مختلفة، وكانت قادمة من جنوب أفريقيا ومتجها إلى البحر المتوسط عن طريق قناة السويس.

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مصر 365