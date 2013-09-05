"السادات" يطالب بتفريق قيادات الإخوان المحبوسين بسجن طره

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بتفريق سجناء طرة من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتطبيق اللوائح ونظم السجون على هؤلاء بحزم، وإخضاعهم لمراقبة دقيقة داخل سجونهم حتى لا يتاح لهذه الرؤوس الاجتماع والاتصال ببعضهم البعض.

وأشار السادات فى بيان له اليوم الخميس، إلى أنه مع تفهمنا الكامل لما يتطلبه مطلب تفريق السجناء من أعباء تأمين السجون وغيرها من الاحتياطات، إلا أن وجوب تفريق رموز وقيادات نظام الإخوان يصبح اليوم مطلبا ملحا، لأنهم بالفعل يختلفون عن رموز وقيادات نظام مبارك الذين تقبلوا تنحى مبارك وسقوط الحزب الوطنى ورجاله، دون أن يعبثوا بالوطن، أو يقوموا ويحرضوا على العنف والإرهاب والتخريب.

وأشار السادات إلى أن تلاقى رموز الإخوان واجتماعهم فى سجن واحد ينذر بكوارث كبيرة، خاصة فى ظل وجود تنظيم دولى يساند الجماعة، وعناصر لا تزال إلى الآن غير متقبلة للأمر الواقع وغير معترفة بالثورة ومستعدة للقيام بأى شىء يعوق خارطة الطريق ومسيرة التحول الديمقراطى، وهو الأمر الذى يستلزم منا الحذر والانتباه.