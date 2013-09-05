بالفيديو .. رونالدينيو ' بالتخصص ' يسجل ركلتين حرتين رائعتين

سجل الداهية رونالدينيو نجم وسط أتليتكو منيرو هدفين في تعادل فريقه أمام فلومينزي في الجولة الـ18 من الدوري البرازيلي يوم الخميس في اللقاء الذي انتهت إيجابيا 2-2.

وجاء الهدفان من ركلتين حرتين للساحر البرازيلي رونالدينيو بنفس الطريقة من فوق الحائط البشري وسط مشاهدة من دييجو كافاليري حارس فلومينزي.

افتتح واجنر أهداف الضيوف في الدقيقة 14، وتعادل رونالدينيو من الركلة الحرة الأولى في الدقيقة 45.

ثم تقدم راينر لفلومينزي في الدقيقة 72، قبل أن يدرك رونالدينيو التعادل بنفس طريقة هدفه الأول.

التعادل يرفع رصيد أتليتكو منيرو للنقطة 21 بالمركز الـ13، فيما يحتل فلومينزي المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.

شاهد الهدفين الرائعين لرونالدينيو من هنا