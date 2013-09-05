مدير أمن أسوان يقدم واجب العزاء لشهيد الشرطة بالمحافظة

قدم اللواء حسن السوهاجى، واللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والعقيد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، والعقيد أشرف الأمير رئيس فرع شمال، العزاء لأسرة شهيد الواجب "أحمد فرج الله أحمد محمد" بقرية الكاجوج والذى استشهد صباح أمس، الأربعاء، برصاص اثنين من الخارجين على القانون، أثناء محاولة هروبهم من أحد الكمائن الشرطية بقرية الشطب بمدينة دراو، وأطلقوا النار على أفراد قوة الكمين التى بادلتهم إطلاق النار، وأسفرت المواجهات عن استشهاد عريف شرطة "أحمد خلف الله أحمد محمد" 29 سنة، وإصابة مجند "محمد سيد أحمد"، ومقتل أحد المتهمين ويدعى "محمد حسين حمد" وإصابة أخر يدعى "الطيب محمد عثمان"، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخورة حالته الصحية، وذلك بجانب إصابة اثنين من الأهالى كانا يستقلان توك توك بالقرب من الكمين.

كما زار السوهاجى، المجند "محمد سيد أحمد" المصاب بطلق نارى، ويتلقى علاجه بمستشفى أسوان الجامعى، للاطمئنان على حالته الصحية، وأشاد مدير الأمن بدورهم البطولى فى التصدى للعناصر الإجرامية.

كان السيد الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، واللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، وعدد من قيادات المديرية والقيادات الشعبية، قد شيعوا ظهر أمس جنازة شهيد الواجب، عريف شرطة "أحمد فرج الله أحمد محمد" إلى مثواه الأخير فى مسقط رأسه بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، والمتهم المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر رقم 1175 إدارى مركز دراو.

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