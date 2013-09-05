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محافظ بورسعيد: بدء بحوث لمشروعات الإسكان التعاونى للشباب أول ديسمبر

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محافظ بورسعيد: بدء بحوث لمشروعات الإسكان التعاونى للشباب أول ديسمبر محافظ بورسعيد: بدء بحوث لمشروعات الإسكان التعاونى للشباب أول ديسمبر

أكد اللواء سماح محمد قنديل محافظ بورسعيد صباح اليوم الخميس، بدء البحوث الميدانية لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى للشباب أول ديسمبر القادم.

وأضاف فى بيان أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح عملية إنشاء الوحدات السكنية للإسكان الإجتماعى بمنطقتى الحرية والسلام السريع وإسنادها لـ4 شركات مقاولات هى كراوية، والمدائن، بورسعيد للتنمية العمرانية، والمتحدون.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المواقع للمقاولين، وأنه يجرى حالياً أعمال جسات التربة بالمواقع واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لبدء العمل طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، تمهيداَ لبدء أعمال البناء التى ينتظر الانتهاء منها خلال 24 شهرا من بدء البناء.

وناشد قنديل مواطنى بورسعيد وغيرهم من المتقدمين لمشروعات الإسكان الإجتماعى التعاونى عدم الالتفاف إلى الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إثارة الرأى العام والتى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج والاستقرار، فيما طمأن المحافظ الأهالى بحرصه الكامل على الوفاء بتوفير المسكن المناسب للشباب والأسر الأولى بالرعاية.

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مصر 365