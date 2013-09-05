“خاتم” هتلر في مزاد بالولايات المتحدة

قالت دار مزادات في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الامريكية إن خاتما من الياقوت والذهب يحمل رمز الصليب المعقوف، قيل إنه كان من ممتلكات أدولف هتلر،سيعرض للبيع في مزاد خلال الأسابيع القادمة.

وذكرت دار مزادات “ألكسندر هيستوريكال أوكشنز” في تشيسابيك بولاية ماريلاند،أن قيمة الخاتم الذي فقد منذ فترة طويلة وتم تقديمه هدية للديكتاتور النازي من الصائغ كارل برتولد، تتراوح بين 75 ألفا – 100 ألف دولار.

وقالت الدار ان لديها وثائق تثبت أن الخاتم أصلي. وتشير الوثائق إلى أن الخاتم عثر عليه جندي أمريكي في طابق سفلي غمرته المياه لمبنى تابع للنازيين في ميونيخ إبان نهاية الحرب العالمية الثانية.

وانتقلت ملكية الخاتم للعديد من الهواة، وقد توفي أخر من امتلك ذلك الخاتم قبل عامين،وسيعرضه حفيده في المزاد.