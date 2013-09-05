أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

“خاتم” هتلر في مزاد بالولايات المتحدة

  • 20
Google+ Print
“خاتم” هتلر في مزاد بالولايات المتحدة “خاتم” هتلر في مزاد بالولايات المتحدة

قالت دار مزادات في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الامريكية إن خاتما من الياقوت والذهب يحمل رمز الصليب المعقوف، قيل إنه كان من ممتلكات أدولف هتلر،سيعرض للبيع في مزاد خلال الأسابيع القادمة.

وذكرت دار مزادات “ألكسندر هيستوريكال أوكشنز” في تشيسابيك بولاية ماريلاند،أن قيمة الخاتم الذي فقد منذ فترة طويلة وتم تقديمه هدية للديكتاتور النازي من الصائغ كارل برتولد، تتراوح بين 75 ألفا – 100 ألف دولار.

وقالت الدار ان لديها وثائق تثبت أن الخاتم أصلي. وتشير الوثائق إلى أن الخاتم عثر عليه جندي أمريكي في طابق سفلي غمرته المياه لمبنى تابع للنازيين في ميونيخ إبان نهاية الحرب العالمية الثانية.

وانتقلت ملكية الخاتم للعديد من الهواة، وقد توفي أخر من امتلك ذلك الخاتم قبل عامين،وسيعرضه حفيده في المزاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا