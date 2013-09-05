تحليل دم جديد للتنبؤ عن إمكانية حدوث تسمم الحمل

نجح فريق من العلماء فى تطوير تحليل دم جديد يمكنه التنبؤ المبكر بإمكانية حدوث تسمم الحمل فى محاولة لتجنب حدوثه لوقاية الآلاف من السيدات والأجنة من مخاطر التعرض للعديد من الأعراض الجانبية .

ترجع أهمية هذا التحليل المطور إلى أنه حتى الآن لا توجد وسيلة فعالة ودقيقة لإمكانية التنبؤ بحدوث تسمم الحمل خاصة فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل إلا أن تحليل مستوى بروتين خاص بهذه الحالة يعطى قراءة دقيقة لفرص إصابة الحامل بارتفاع فى ضغط الحمل مصحوبا بحالات التسمم الخطيرة خاصة فى الثلاثة أشهر الأولى .

وكشف العلماء بجامعة "مانشستر" البريطانية فى معرض أبحاثهم التى أجريت فى هذا الصدد أن حدوث حالات تسمم الحمل غالبا ما يكون مصحوبا بارتفاع مستوى إفراز بروتين فى البول وهو ما يشكل أبلغ الضرر على صحة الحامل وجنينها وفى كثير من الأحيان يكون العلاج الوحيد هو ولادة الطفل قبل الأوان على الرغم من انطواء ذلك العديد من المخاطر .

كان العلماء قد أجروا أبحاثهم على تحليل النتائج المتوصل إليها فى عدد من الدراسات المعنية بهذه الحالة فى محاولة لتطوير وسيلة تشخيصية مبكرة للوقاية من حدوث هذه المشكلات أثناء الحمل .

وقد أخذت العينات البحثية من مجموعة من الحوامل فى الشهر الـ15 من الحمل قبل ظهور أية أعراض للإصابة .

> وأشارت التحليلات إلى ارتفاع مستوى بروتينى "بى.أس.جى – 5" و"بى.أس.جى - 9 " والذى لم يكن معلوما فى السابق علاقتهم بزيادة مخاطر الإصابة بتسمم الحمل إلا أن الأبحاث الحديثة أكدت بالدليل القاطع ضلوعهم المباشر فى زيادة فرص الإصابة بهذه الحالة الخطيرة.

ومن ناحية أخرى ، أوضحت "مؤسسة تسمم الحمل "- وهى مؤسسة مكرسة جهودها لخفض وفيات الأمهات والرضع الناجمة عن حالات التسمم – أن هناك العديد من الأعراض التى قد تعد مؤشرا هاما عن الإصابة بالمرض منها ضغط الدم المرتفع مصحوبا بالتورم و زيادة مفاجئة فى الوزن وآلام أسفل الظهر والصداع وتذبذب فى الرؤية .

ويرى المسئولون بالمنظمة بأنه على الرغم من أن هذه المؤشرات تعد علامات هامة دالة إلى الإصابة بالتسمم إلا أنه من الضرورة استشارة الحامل للطبيب الخاص بها المتابع للحمل .