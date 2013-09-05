دراسة: تناول عش الغراب يرفع مستوى فيتامين "د" فى الجسم

نصحت الأبحاث الطبية أن تناول ثلاث أو أربع قطع من عش الغراب تكفل احتياجات الإنسان اليومية من فيتامين "د".

> وأوضحت "ريبكا ماسون" أستاذة التغذية بكلية الطب جامعة "سيدنى" الأسترالية أن عش الغراب مثله مثل الإنسان بحاجة إلى التعرض للشمس لضمان سلامة وفاعلية عملية التمثيل النباتى الهام لنموه.

وأشارت الأبحاث إلى أن فطر عش الغراب بحاجة إلى ساعتين يوميا للتعرض لأشعة الشمس لتعزيز كفاءة وظائفه النباتية، بالإضافة إلى تعزيز مستوى فيتامين"د" فى تكوينه.

وتشدد الأبحاث على أن الحرص على تناول عش الغراب يضمن احتفاظ الإنسان بنشاطه وحيويته بصورة كبيرة.