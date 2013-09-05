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تأخر الإنجاب لدى الرجال وشدة الآلام من أهم أعراض دوالى الخصيتين

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تأخر الإنجاب لدى الرجال وشدة الآلام من أهم أعراض دوالى الخصيتين تأخر الإنجاب لدى الرجال وشدة الآلام من أهم أعراض دوالى الخصيتين

المرأة قد تتعرض للإصابة بالدوالى سواء فى الساقين أو الفخذين، ولكن الرجال أيضا معرضون للإصابة بالدوالى ولكن فى الخصيتين.

قال الدكتور يوحنا شهدى استشارى الجراحة العامة والأورام والمناظير بطب عين شمس، من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال ما يعرف بدوالى الخصيتين، حيث تبلغ نسبة حدوثها 30 % بين الرجال ودوالى الخصية تكون عبارة عن تمدد بالأوعية الدموية حول الخصيتين، مما يؤدى إلى زيادة درجة الحرارة حول الخصيتين، وغالبا تكون على الجانب الأيسر من الخصيتين، أو على الجانبين بنسبة 25 % وتعطى دوالى الخصية أعراضا ما بين ألم بالخصية أو احتقان بمنطقة الحوض، أو قد يشتكى بعض الرجال من تأخر الإنجاب حيث تؤثر ارتفاع درجة الحرارة على تكوين الحيوانات المنوية من حيث العدد والحركة ونسبة التشوهات بها وغالبا ما يكون علاج الدوالى علاجا تحفظيا بالأدوية وبعض الإرشادات الطبية.

وأشار إلى أنه فى حالة فشل العلاج التحفظى أو فى حالة تأخر الإنجاب يكون العلاج باستئصال الدوالى جراحيا، أو باستخدام المنظار الجراحى وتكون عملية بسيطة يبقى المريض يوما واحدا بالمستشفى ويعاود نشاطه خلال ثلاثة أيام ويستجيب معظم المرضى لتلك العملية، من حيث زوال الألم ويظهر من خلال إجراء التحاليل تحسن تحليل السائل المنوى والإنجاب.

وأوضح أنه من أسباب ظهور دوالى الخصيتين ضعف الأنسجة الضامة والوقوف لفترة طويلة.
> كما أكد أن المريض لا يستطيع أن يحدد هذه الدوالى بنفسه، حيث لا توجد أعراض ظاهرية قد يلاحظها المريض، وإنما شعوره بالألم وتأخر عملية الإنجاب تجعل المريض يذهب إلى الطبيب المتخصص لتشخيص الحالة بدقة، حيث يستطيع الطبيب معرفة إصابته بالدوالى من خلال الفحص الإكلينيكى، وعمل موجات صوتية على الخصية.

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مصر 365