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عاجل| التليفزيون المصري: الوزير يظهر بعد قليل على الشاشة لطمأنة المواطن

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عاجل| التليفزيون المصري: الوزير يظهر بعد قليل على الشاشة لطمأنة المواطن عاجل| التليفزيون المصري: الوزير يظهر بعد قليل على الشاشة لطمأنة المواطن
خبراء المرفقعات والبحث الجنائي بدوا في عملهم لكشف نوع القنبلة

كتب : فاطمة النشابي منذ 36 دقيقة

قال موفد التليفزيون المصري أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية لم يصب بأذي، في واقعة إلقاء قنبلة على موكبه صباح اليوم، وأكد على توافد سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لعلاج المصابين.

وأضاف أنه يتم الآن عميلة تمشيط لشارع مصطفي النحاس والشوارع المؤدية له، مؤكداً على ظهور وزير الداخلية بعد قليل على الشاشة من أجل طمأنة المواطن المصري.

وتابع أن خبراء المفرقعات بجانب رجال البحث الجنائي بدوا في عملهم لاكتشاف حقيقة القنبلة وماهي نوعها، وأضاف أن الوزير كان في طريقه إلى مقر الوزارة في شارع الشيخ ريحان.

وأشار مراسل التليفزيون المصري إلى أن القنبلة التى تم إلقائها على الوزير كانت من أعلى أحد المباني، ولا يوجد حتى الآن أي من الوفيات.

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